Eintracht-Torhüter Kevin Trapp vor Duell mit Inter: „Wie ein Champions-League-Spiel“

Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp sieht die Partie bei Inter Mailand in der Europa League als eines der größten Spiele seiner Karriere an. „Es ist ein absolutes Highlight. Es ist wie ein Champions-League-Spiel. Es ist ein besonderes Spiel für uns alle“, sagte der 28-Jährige am Mittwoch auf der Pressekonferenz in Mailand. Nach dem 0:0 im Hinspiel hat der DFB-Pokalsieger am Donnerstag im San Siro alle Chancen, erstmals seit 1995 ein internationales Viertelfinale zu erreichen.