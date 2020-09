"Gar nichts" dran: Bobic schließt Rückkehr von Jovic zu Eintracht Frankfurt aus

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic schließt eine Rückkehr von Luka Jovic zum Bundesligisten auf Leihbasis aus. An den Gerüchten sei „gar nichts“ dran, sagte Bobic am Mittwoch am Rande der Veranstaltung Bild100 in Frankfurt. Jovic werde nicht zurückkommen.