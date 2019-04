Kovac gab Versprechen an Vater von Jovic: "Mache ihn zum besten Spieler der Welt"

Die Eintracht aus Frankfurt ist aktuell voll auf Champions-League-Kurs. Drei Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Adi Hütter auf den Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach. Sogar im internationalen Geschäft ist die SGE noch vertreten - das haben die Frankfurter auch ihrem Stürmer-Star Luka Jovic zu verdanken. Mit seinen 25 Pflichtspieltreffern ist er am Main nicht mehr wegzudenken - kein Wunder also, dass er zuletzt fest an den Verein gebunden wurde. Warum er aktuell in der Form seines Lebens ist, verriet Vater Milan gegenüber der Bild - sein Ex-Trainer und aktueller Bayern-Coach Niko Kovac habe demnach den größten Anteil.