Bericht: Eintracht Frankfurt zieht Kaufoption bei Amin Younes - niedrige Ablöse

Amin Younes besitzt bei Eintracht Frankfurt einen Leihvertrag bis Sommer 2022. Doch eine Rückkehr zum SSC Neapel im Anschluss ist wohl ausgeschlossen. Bereits in den kommenden Monaten könnte sich der Ex-Nationalspieler langfristig an der Eintracht binden. Wie Sky berichtet, besitzt der Bundesliga-Vierte eine Kaufoption für den Offensivspieler. Und diese soll dem Bericht zufolge bis spätestens kommenden Sommer gezogen werden. Younes könne für "circa zwei bis drei Millionen Euro" fest zu den Hessen wechseln. Inzwischen kommt der 27-Jährige auf drei Tore und zwei Vorlagen in 18 Spielen.

Der frühere Spieler von Borussia Mönchengladbach erhielt nach seinem Wechsel im Oktober 2020 zur Eintracht bereits viel Lob. "Ich kann mich nicht erinnern, einen Spieler mit dieser Qualität jemals trainiert zu haben. Er hat eine unglaubliche Technik und Energie, ist ein toller Mensch und geiler Kicker", sagte SGE-Trainer Adi Hütter nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Bayern. Und auch Bundestrainer Joachim Löw sah starke Leistungen von Younes nach dessen Bundesliga-Rückkehr: "Seine Technik und Orientierung auf dem Platz sind großartig. Er ist ein Spieler, der Eins-gegen-Eins-Situation bestens auflöst." Ob der Bundestrainer Younes für die Europameisterschaft in diesem Jahr im Blick hat, sagte er nicht. Das letzte seiner fünf Länderspiele bestritt der Offensivspieler, der 2017 mit der Nationalmannschaft den Confed Cup gewann, am 8. Oktober 2017 in der WM-Quali gegen Aserbaidschan (5:1).