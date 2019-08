Boateng erklärt geplatzte Frankfurt-Rückkehr: Deshalb ist die Serie A besser als die Bundesliga

Um ein Haar wäre Kevin-Prince Boateng im Sommer in die Bundesliga zurückgekehrt. Doch der 32-Jährige entschied, statt zu seinem früheren Verein Eintracht Frankfurt in die italienische Serie A zu wechseln. Dort schloss Boateng, der mit der Eintracht 2018 den DFB-Pokal gewinnen konnte, sich dem AC Florenz an. Mit den Allroundern hat der gebürtige Berliner große Ziele, will die oberen Tabellenregionen angreifen. Kurz vor Saisonstart hat Boateng sich über den Transfer zur Fiorentina geäußert.

Die Absage an Frankfurt begründete Boateng mit einer Entscheidung für eine Rückkehr in den italienischen Fußball. „Es wird eine sehr spannende Saison in der Serie A, darum freue ich mich, dass ich hierbleiben konnte", sagte der erfahrene Offensivspieler der Zeitung La Nazione. Boateng, der in der vergangenen Rückrunde an den FC Barcelona verliehen war, wechselte für eine Million Euro direkt von US Sassuolo nach Florenz.

Boateng gesteht: "Ich hatte die Möglichkeit, zurück zur Eintracht zu gehen"

"Ich hatte auch die Möglichkeit, zurück zur Eintracht zu gehen, aber ich denke, dass die italienische Liga in dieser Saison besser ist als die Bundesliga", sagte Boateng. Das macht der Ghanaer vor allem an einer großen Qualität von Neuzugängen fest. Die Serie gab bereits über eine Milliarde Euro für Neuzugänge aus, in der Bundesliga sind es "nur" 708 Millionen Euro. Unter anderem wechselten in diesem Sommer Stars wie Matthijs de Ligt (Juventus) oder Romelu Lukaku (Inter Mailand) in die Serie A.

Boateng erklärte auch, dass er vor Jahren die Chance hatte, zu Manchester United zu wechseln. Trainer Sir Alex Ferguson sah damals jedoch keine wirkliche Position für ihn. Boateng: "Ich war vielseitig, hatte aber keine speziellen Stärken. Der Transfer platzte und ich entschied mich, meine Arbeit weiter zu spezifizieren." Inzwischen ist der ehemalige Mittelfeldspieler im Angriff angekommen.

Florenz ist für Boateng bereits der zwölfte Verein in seiner Karriere. Der Berliner spielte in seiner Karriere für Hertha BSC, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, den FC Portsmouth, FC Genua, AC Mailand, den FC Schalke 04, UD Las Palmas, Eintracht Frankfurt, US Sassuolo und den FC Barcelona.

