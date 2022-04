Böse Erinnerungen an 2017: Wie Kevin Trapp gegen den FC Barcelona sein PSG-Trauma abschütteln will

Vermutlich werden Kevin Trapp und Marc-André ter Stegen auch diesmal nach Schlusspfiff wieder aufeinander zugehen, sich kurz unterhalten und mit einem Handschlag verabschieden. So hatten es die Torhüter von Eintracht Frankfurt und des FC Barcelona bereits nach dem Europa-League-Hinspiel (1:1) getan, so werden es die DFB-Kollegen aus der Nationalmannschaft auch nach dem Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr/RTL) tun. Ter Stegen hat Trapp sogar ein Geheimnis verraten: Im Camp Nou werde der Rasen dermaßen gewässert, "dass gefühlt Wasserpfützen auf dem Platz sind – so nass ist er". Gut zu wissen, denn für den 31-Jährigen geht es auch um die Bewältigung eines persönlichen Traumas. Anzeige

Am 8. März 2017 kauerte Trapp im Trikot von Paris Saint-Germain einsam auf dem Boden der Kathe­drale. Geschlagen und gedemütigt. Das PSG-Starensemble hatte im Champions-League-Achtelfinale ein 4:0 aus dem Hinspiel mit 1:6 vergeigt, zwei Genickschläge kassierte Trapp in der Nachspielzeit. Einer der letzten glorreichen Siege in der Barça-Ära mit Lionel Messi markierte fraglos den Tiefpunkt in der Karriere des 2015 aus Frankfurt nach Paris gewechselten Keepers.

Was damals passierte, verfolgt ihn bis heute. "Ich versuche es seit Jahren zu vergessen", gab er einst zu, "werde aber immer wieder daran erinnert, weil es leider eine historische Niederlage war." Am vergangenen Donnerstag stellte Trapp dann klar: "Eine andere Mannschaft, ein anderer Verein, eine andere Situation. Ich kann bestätigen, dass das für mich keine Rolle spielt und nicht mehr im Kopf ist." Da will einer die bösen Geister der Vergangenheit endgültig vertreiben. Sein Leitspruch lautet stattdessen: "Unser großes Ziel ist es, weiterzukommen – daran glauben wir auch."

Trapp wirkt selbstbewusst, weil er eine überaus starke Saison spielt: Der nicht uneitle Modellathlet hat den Hessen schon so manchen Punkt gesichert. Ein Wendepunkt war im Herbst vergangenen Jahres eine Nichtberufung zur Nationalmannschaft: Danach lieferte der gebürtige Saarländer vor den Augen von Hansi Flick beim FC Bayern (2:1) eine Weltklasseleistung ab. Längst ist er die klare Nummer drei der DFB-Auswahl; hinter Manuel Neuer, 36, und eben ter Stegen, 29, mit dem sich der Frankfurter jüngst je eine Halbzeit beim Testspiel gegen Israel (2:0) teilte – und mit einem gehaltenen Elfmeter in seinem sechsten Länderspiel weitere Pluspunkte für seine zweite WM-Teilnahme sammelte.

Vermutlich hätte er in der aktuellen Form mindestens einen, vielleicht zwei Gegentreffer bei der PSG-Pleite von 2017 verhindert. Jene Partie blieb für ihn nicht ohne Folgen: In der nächsten Saison stand er nur noch in den nationalen Pokalwettbewerben zwischen den Pfosten, danach setzte Trainer Thomas Tuchel lieber auf Torwart-Oldie Gianluigi Buffon, weshalb sich Trapp im August 2018 auf den letzten Drücker nach Frankfurt verleihen ließ, wo er inzwischen als Bestverdiener einen Vertrag bis 2024 besitzt.