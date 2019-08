Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp kehrt gegen Mannheim in die Startelf zurück

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Trapp kehrte von PSG zuück: "Komme voll und ganz nach Hause"

Trapp war im Sommer zunächst zu Paris Saint-Germain zurückgekehrt, dann aber fest verpflichtet worden. Der in der Vorsaison nur ausgeliehene Trapp war am Mittwoch bei der Eintracht vorgestellt worden. Am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation beim FC Vaduz (5:0) hatte er noch gefehlt.