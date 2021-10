Frankfurt-Keeper Kevin Trapp schwärmt nach Sieg gegen Piräus: "Das war schon ein Leckerbissen"

In der Bundesliga läuft Eintracht Frankfurt mit dem neuen Trainer Oliver Glasner den Ansprüchen deutlich hinterher. Mit nur acht Zählern aus acht Spielen rangiert die SGE auf Platz 14 des Klassements. In der Europa League zeigen die Hessen indes ein anderes Gesicht. Gegen Olympiakos Piräus eroberten die Frankfurter Platz eins in Gruppe D, setzten sich letztlich verdient mit 3:1 (2:1) durch. SGE-Keeper Kevin Trapp nötigt das Respekt ab. "So wie wir heute Fußball gespielt haben – vor allem das zweite Tor – da kann man den Hut vorziehen, denn das war schon ein Leckerbissen", schwärmte der 31-Jährige bei RTL. Anzeige

Gerade vor dem Hintergrund des neuerlichen Rückschlags auf nationaler Ebene gegen Hertha BSC (1:2) am vergangenen Wochenende hob Trapp die Leistung seines Teams hervor. "Wir wussten genau, was wir falsch gemacht haben und dass wir von Anfang an mit Mut und Überzeugung auftreten müssen", erklärte der Schlussmann den Umgang mit der Pleite gegen den selbst ernannten "Big City Club". Dies habe man zufriedenstellen umgesetzt – mit einem Erfolg gegen die in dieser Spielzeit noch ungeschlagenen Griechen. "Das haben wir heute gemacht und das Spiel eindrucksvoll abgeschüttelt und über 90 Minuten mehr als verdient gewonnen."

Für die weitere Gruppenphase seien der Eintracht deshalb keine Grenzen gesetzt. "Wir wollen das Maximum erreichen, das ist gar keine Frage. Wir haben noch keine Niederlage in der Gruppe, die wieder unheimlich schwer ist, in der Champions-League-Mannschaften spielen", so Trapp optimistisch. "Und wenn wir weiter so auftreten, warum sollen wir dann nicht vom Gruppensieg sprechen."