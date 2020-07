Frankfurt-Legende Stein geht Transfer-Kandidat an: Trapp passt in "Schicki-Micki-Stadt" Mailand

Verlässt Kevin Trapp Eintracht Frankfurt wieder? Nur ein Jahr, nachdem die SGE die Rückkehr des DFB-Torwarts nach einer einjährigen Leihe wieder fixierte, gilt der 30-Jährige als heißer Kandidat für einen Verkauf. Der Grund: die Coronavirus-Pandemie, die auch Frankfurt in finanzielle Nöte bringt , und der Umstand, das mit dem Dänen Frederik Rönnow ein ähnlich starker Schlussmann im Eintracht-Kader zu finden ist. Mit Hertha BSC und Real Betis gibt es Medienberichten zufolge bereits zwei Interessenten für den Ex-PSG-Keeper, auch wenn ein Transfer innerhalb der Bundesliga als unwahrscheinlich gilt.

Der langjährige Frankfurter Torwart Uli Stein hätte Verständnis, sollte Sportvorstand Trapp wieder zu Geld machen. Der ehemalige Frankreich-Legionär sei "in der vergangenen Saison unter den Erwartungen geblieben" , sagte der 65-Jährige der Bild und ging Trapp scharf an: "Ich habe schon damals, als er kam, gesagt: 'Wenn er sich weniger auf den roten Teppich konzentriert, dafür mehr auf seinen Job, ist er ein Guter.' Aber ich habe das Gefühl, dass bei ihm andere Dinge im Vordergrund stehen."

Stein kritisiert: Social-Media-Kanäle für Trapp wichtiger

Stein geht ins Detail. Es sei Trapp "wohl wichtiger, mit der Freundin auf den Social-Media-Kanälen aktiv zu sein", lästerte der Ex-Nationalkeeper, der 276 Mal für die Eintracht auf dem Platz stand. Er habe gehört, dass der AC Mailand Interesse am 30-Jährigen habe, fuhr Stein fort: "Gut so, das ist eine Schicki-Micki-Stadt, da passt er mit Freundin gut hin." Trapps Verlobte Izabel Goulart ist ein brasilianisches Model mit über 4,6 Millionen Followern auf Instagram. Dort postete sie in den vergangenen Tagen Urlaubsfotos aus Griechenland.