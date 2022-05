Nach Pleite in Leverkusen: Frankfurt legt Fokus auf die Europa League - Hasebe: "Anderes Gesicht zeigen"

Es schien, als hätten Trainer Oliver Glasner und seine Spieler die 0:2-Niederlage von Eintracht Frankfurt bei Bayer Leverkusen am Montag schnell abgehakt. "Die Jungs haben alles versucht“, befand Glasner beim Streamingdienst DAZN: "Deswegen war das okay." Der Coach hatte das Team gegenüber dem 2:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United auf acht Positionen verändert. "Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gemerkt, dass wir alles rausgefeuert haben, was heute drin war", bemerkte Glasner mit Blick auf die Leistung in Leverkusen. Anzeige

Zwar merkte Eintracht-Profi Timothy Chandler an, es sei "keine Ausrede", dass die Mannschaft auf so vielen Positionen umgestellt worden sei. Gleichwohl stellte er klar: "Für uns ist das wichtigste Spiel am Donnerstag." Denn dann gastiert West Ham zum Rückspiel in Frankfurt (21 Uhr, RTL) - es geht um den Final-Einzug. Und auch Mittelfeld-"Oldie" Makoto Hasebe machte klar, wo bei den Hessen dieser Tage die Prioritäten liegen: "Heute hatten ein paar Spieler Pause, deswegen sind sie am Donnerstag wieder frisch. Natürlich müssen wir ein anderes Gesicht zeigen als heute", unterstrich der Japaner, der überzeugt ist: "Das Heimspiel gewinnen wir auf jeden Fall."