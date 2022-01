Offiziell: Eintracht Frankfurt löst Vertrag mit Ex-Nationalspieler Amin Younes auf

Amin Younes und Eintracht Frankfurt gehen getrennte Wege. Die Hessen einigten sich mit dem italienischen Klub SSC Neapel und dem Offensivspieler auf eine sofortige Auflösung des zuvor noch bis 30. Juni 2022 gültigen Leihvertrags. Das gab die Eintracht am Dienstagabend bekannt. Wo es für den ehemaligen deutschen Nationalspieler weitergeht, blieb zunächst offen.

Younes hatte seit September 2021 nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb der Frankfurter teilgenommen. "Seit vergangenem Herbst haben alle Beteiligten an einer gemeinsamen Lösung für die Situation gearbeitet – und nun eine Einigung erzielt, die für alle Seiten zufriedenstellend ist: Für den Spieler, Neapel und nicht zuletzt Eintracht Frankfurt. Wir wünschen Amin viel Glück für die Zukunft", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Klub-Mitteilung zititert.