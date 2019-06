Eintracht Frankfurt bestätigt: Luka Jovic wechselt zu Real Madrid

"Sportlich gesehen ist Luka Jovic ein großer Verlust für uns. Seine Explosivität und Torgefährlichkeit hat sich mittlerweile in Europa herumgesprochen und wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht nur von seinen Toren stark profitiert. Aber für uns war klar, dass es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt", wird Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Die Eintracht hatte Jovic im Sommer 2017 von Benfica Lissabon für zwei Jahre ausgeliehen und erst vor wenigen Wochen für eine festgeschriebene Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro bis 2023 fest verpflichtet. Mit den Frankfurtern gewann Jovic 2018 den DFB-Pokal und stürmte in der abgelaufenen Saison bis ins Halbfinale der Europa League, für die sich die Hessen nach Platz sieben in der Bundesliga auch in der nächsten Spielzeit qualifizieren können. Jovic war an diesem Erfolg mit 17 Saisontoren maßgeblich beteiligt.