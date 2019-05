Die Konstellation mit der SGE beim FC Chlesea im Halbfinale der Europa League am vergangenen Donnerstag hat die Verlegung der Partie Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) bewirkt. Es ist ein psychologischer Vorteil für die Hessen, da am Samstag die Ergebnisse im Kampf um die internationalen Plätze unterschiedlich ausfielen und diese vom Team von Trainer Adi Hütter (49) entsprechend eingeschätzt werden können.

Die emotionalsten Europa-League-Momente von Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt hat nicht nur seinen Fans in dieser Spielzeit oft Gänsehaut beschert. Das sind die emotionalsten Momente der Europa-League-Saison. ©

Anzeige

Die Frankfurter können mit einem Heimerfolg im Rhein-Main-Duell gegen Mainz 05 nun wieder zurück auf Rang vier springen und den alten Abstand von zwei Zählern auf Borussia Mönchengladbach, das 4:0 in Nürnberg gewann, wiederherstellen. Zeitgleich patzte Bayer 04 Leverkusen am Samstag beim 1:1 gegen den FC Schalke 04. Ein Erfolg gegen die bereits geretteten ,,Null-Fünfer" bringt Frankfurt somit in die Pole Position im Kampf um den letzten, noch vakanten Champions-League-Platz. Um ganz sicher in die ,,Königsklasse" einzuziehen, benötigen die Hessen jedoch zwei Siege aus den ihnen verbleibenden zwei Spielen. Mit einem Sieg gegen den FSV hätten sie aber bereits einen Teilerfolg erzielt und könnten am letzten Spieltag bei einer möglichen Niederlage in München nicht mehr auf den bedeutungslosen achten Rang zurückfallen.

,,Wir werden nicht Spalier stehen", will Mainz-Coach Sandro Schwarz ungeachtet der längst feststehenden Rettung für seine Mannschaft in Frankfurt nichts verschenken. ,,Ich weiß genau, wie ich mich letztes Jahr gefühlt habe, das brauche ich nicht noch einmal", sagte Schwarz mit Blick auf die beiden 0:3-Auswärtsniederlagen in Frankfurt im vergangenen Jahr in der Bundesliga und im DFB-Pokal-Viertelfinale. Die Statistik spricht dagegen, dass es wieder so kommt: In den letzten 12 Duellen zwischen SGE und FSV gab es keinen Gästesieg. Das Hinspiel endete 2:2. Den einzigen Sieg landeten die Mainzer im November 2012 in der Commerzbank Arena.

25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Martin Groß. Die Übertragung läuft dabei auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD.

Wird die Partie Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. In dieser Saison gibt es keine Live-Übertragung mehr aus der Bundesliga im Free-TV. Ausschnitte der Partie Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 sind am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen zu sehen.

Gibt es Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 auch live im meiner Sportsbar?

Ja, diese Möglichkeit gibt es! Dank einer Kooperation der beiden Rechte-Inhaber Sky und DAZN dürfen alle Lokale, die deutschlandweit als „Sky Sportsbar“ lizenziert sind, dieses Spiel live zeigen. Bars und Kneipen außerhalb Hessens, die die Eintracht-Spiele live zeigen, gibt es u. a. in Berlin, Erfurt, Düsseldorf, Hamburg, Köln und München.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja! Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05 an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 17.45 Uhr

ANZEIGE: 50% auf Fußballtasche mit Bodenfach! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.