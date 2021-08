Frankfurt-Sportvorstand Krösche übt harte Kritik an Kostic: "Lassen uns nicht unter Druck setzen"

Der Streit zwischen Filip Kostic und Eintracht Frankfurt spitzt sich zu. Nachdem der Offensivspieler am Freitagabend das Abschlusstraining vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verweigerte, äußerte sich nun Sportvorstand Markus Krösche und ging mit dem serbischen Nationalspieler hart ins Gericht. "Dass er das Training verweigert hat, hat uns sehr überrascht. Das können wir natürlich nicht akzeptieren", sagte Krösche vor der Partie am Sky-Mikrofon. Sein Fehlen im Spieltagskader habe deshalb einen einfachen Grund: "Wir haben einen Arbeitsvertrag. Er hat nicht trainiert und steht daher auch nicht im Kader." Anzeige

Trotz des Wirbels geht der Frankfurter Sportvorstand aber von einem Verbleib des Flügelspielers bei der Eintracht aus. "Die Lösung ist, dass er bei uns bleibt. Es gibt kein Preisschild. Wir planen mit Filip. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und er hat Vertrag bei uns", meinte der 40-Jährige weiter und schickte kritische Worte in Richtung des Profis hinterher. "Filip hat einen Weg eingeschlagen, der falsch ist. Ich weiß nicht, was ihn dazu bewegt hat, so zu handeln. Er ist eigentlich ein guter Junge." Ein derartiges Vorgehen könne der Klub jedoch nicht hinnehmen. "Wir lassen uns nicht unter Druck setzen", fügte Krösche an.