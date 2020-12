Eintracht-Profi Martin Hinteregger nach Pleite in Wolfsburg bedient: "Einfach nur dumm angestellt"

Seit dem 3. Oktober ist Eintracht Frankfurt nun in der Bundesliga sieglos. Am Freitagabend setzte es eine 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg . Dabei hatten die Hessen nach einem Elfmetertreffer des niederländischen Ex-Wolfsburg-Stürmers Bas Dost mit 1:0 geführt - doch dessen Landsmann Wout Weghorst traf doppelt und drehte die Partie. Für SGE-Abwehrspieler Martin Hinteregger ist der nächste Rückschlag nach zuvor fünf Remis in Folge schwer zu akzeptieren. "Ich bin schon richtig sauer" , sagte der Österreicher nach dem Spiel bei DAZN.

In den vergangenen beiden Wochen ging das Team von Trainer Adi Hütter jeweils in Führung. Bei Union Berlin holten die Frankfurter ein frühes 0:2 auf, führten dann 3:2 - aber spielten nur 3:3. Am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund (1:1) reichte es nach einem 1:0-Vorsprung wieder nur zu einem Unentschieden. "Heute war so ein Spiel, wo man auch mit 1:0 vom Platz gehen kann", schätzte Hinteregger den erneut hergeschenkten Sieg in Wolfsburg ein.