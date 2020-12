Eintracht-Profi Hinteregger selbstbewusst: "Wir können die Großen schlagen" - Vergleich mit BVB

"Wir können die Großen schlagen. Wir spielen jetzt gegen Dortmund, Wolfsburg und Gladbach - danach wissen wir, ob diese These stimmt", sagte Hinteregger und fügte an: "Wir wollen jetzt die Punkte sammeln, die wir gegen die Gegner liegen gelassen haben, denen wir qualitativ überlegen sind. Wir müssen auch solche Spiele gewinnen, wenn wir weiter nach oben kommen wollen." Das sei so ähnlich wie beim BVB. "Da sagt man auch: Die werden nicht Meister, weil sie eben genau diese Spiele nicht gewinnen", stellt der Österreicher einen Vergleich an.