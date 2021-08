Hinteregger über Kampf gegen Depressionen: "Gespräche mit Psychologin waren ganz wichtig"

Das Öffentlichmachen seiner Depression wird nach Meinung von Martin Hinteregger keine großen Auswirkungen auf die Situation von Kollegen haben. " Ach, das wird nicht besser. Nach zwei Tagen hat jeder solche Themen vergessen ", sagte der Verteidiger von Eintracht Frankfurt der Sport Bild. In seinem vor kurzem erschienenen Buch "Innensicht" berichtet der 28-Jährige von einer Depression nach dem Wechsel vom FC Augsburg zur Eintracht. " Dass ich Depressionen hatte, wusste keiner. Die Gespräche mit der Psychologin waren ganz wichtig, sonst wäre es wohl schlimm ausgegangen ", sagte der Österreicher.

Auch wenn er keinen Wandel in der Branche erwartet, sieht Hinteregger doch einen Sinn darin, seine Erkrankung öffentlich zu machen. Er wolle " ein paar jüngeren Spielern helfen und vor allem Menschen außerhalb des Fußballs. Ich denke, viele sind in diesem Kreis drin. Die sind auch fertig und denken sich jetzt hoffentlich: Ah, selbst der Fußball-Profi sucht sich Hilfe", sagte Hinteregger.

Der Verteidiger war 2019 von Bundesliga -Konkurrent FC Augsburg an den Main gewechselt. Seither absolvierte er 103 Pflichtspiele im Dress der Frankfurter, erzielte dabei 13 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Von Neu-Trainer Oliver Glasner wurde er hinter Spielführer Sebastian Rode zum Vize-Kapitän ernannt. "Ich kann auf dem Platz ein Führungsspieler sein, und das werde ich weiterhin machen. Aber ich bin nicht der Disziplinierteste", so Hinteregger.

Ein vorzeitiger Abgang ist für den SGE-Leader, dessen Vertrag noch bis 2024 gilt, aktuell keine Option. "Ich habe überhaupt keine Wechselgedanken", betont Hinteregger – auch wenn er zugibt, einst von der Serie A geträumt zu haben. "Als ich klein war, lief oft italienischer Fußball. Juventus war mein Verein, Del Piero war mein Spieler", erklärte der Verteidiger. Den neuen Trainer der AS Rom, José Mourinho, bewundert der Routinier: "Unter einem Typen wie zum Beispiel José Mourinho würde ich auch gerne mal spielen, das wäre geil. Aber es ist so: Dafür, dass ich in Augsburg schlecht gespielt habe und erst hier wieder durch die Leute und die Fans der Spieler wurde, der ich heute bin, habe ich Frankfurt etwas zurückzugeben".