Blitz-Tor: Martin Hinteregger mit Traum-Einstand bei Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim

Der Einstand von Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt ist eindrucksvoll geglückt. Beim Bundesliga-Auftakt des hessischen Klubs gegen die TSG Hoffenheim ( hier im LIVETICKER ) waren gerade einmal 34 Sekunden gespielt, als der Zugang vom FC Augsburg die Führung für die SGE erzielte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Filip Kostic in die Mitte, wo Hinteregger genau richtig stand und den Ball mit links an TSG-Keeper Oliver Baumann vorbei ins Tor drückte.

Der Jubel beim in der Rückrunde der Vorsaison vom FC Augsburg ausgeliehenen Verteidiger war groß. Die Fans der Eintracht hatten Hinteregger schon direkt nach der festen Verpflichtung vom FC Augsburg vor wenigen Wochen herzlich im Stadion empfangen. Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hatte lange um den Transfer des Österreichers gekämpft. Gerade in der Europa League, wo die Hessen in der vergangenen Spielzeit bis ins Halbfinale eingezogen war, zeigte Hinteregger starke Leistungen.