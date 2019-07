Bericht: Eintracht Frankfurt plant Transfer von BVB-Stürmer Maximilian Philipp - Doppelpack mit Rode?

Nach den Abgängen von Luka Jovic (Real Madrid, 60 Millionen Euro) und Sébastien Haller (West Ham United, 40 Millionen Euro) sind die Kassen von Eintracht Frankfurt prall gefüllt - und der Bedarf an neuen Stürmern akut. Wie die Bild berichtet, hat der hessische Bundesligist einen Spieler von Borussia Dortmund im Fokus, um die Planstelle in der Offensive zu besetzen: Maximilian Philipp.

Philipp-Transfer zu Wolfsburg "fast unmöglich"

Zieht es Philipp nun zur Eintracht? Ein offizielles Angebot hat die SGE dem Bild-Bericht zufolge noch nicht hinterlegt. Der BVB soll etwas 18 Millionen Euro fordern. Bisher hat Frankfurt schon rund 30 Millionen Euro für Zugänge ausgegeben. Sportvorstand Fredi Bobic kündigte am Sonntag gegenüber Sport1 aber weitere Top-Verpflichtungen an. "Bis Ende August ist es eine lange, lange Zeit. Wir werden noch das ein oder andere tun, da kann jeder überrascht sein, was da noch kommt und wer da kommt", erklärte der 47-Jährige.

Was wird aus Sebastian Rode?

Brisant an einem Philipp-Transfer: Mit ihm könnte sich auch die Personalie Sebastian Rode entscheiden! Der in der vergangenen Saison an die Eintracht ausgeliehene Mittelfeld-Motor soll komplett zu seinem Jugendverein zurückkehren, wenn es nach Bobic geht. Rode ist aktuell verletzt und laboriert an einer Knorpelverletzung - und obwohl er nicht sicher zum Bundesliga-Start fit werden könnte, wollen die Hessen den Kämpfer fest verpflichten.