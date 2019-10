Eintracht-Legende Alex Meier verteidigt Wechsel von Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic

"Wenn man beispielsweise zu Real Madrid wechseln kann, dann gibt es keinen falschen Zeitpunkt. Wenn du diese einmalige Chance hast, dann musst du sie nutzen", blickt Meier auf den Wechsel von Jovic zu den Königlichen zurück. Für den Serben läuft es bis dato in der spanischen Hauptstadt aber noch nicht rund - sieben Spiele, null Tore. Die Eintracht-Legende nimmt den 21-Jährigen in Schutz: "Es ist immer schwierig, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Real Madrid ist eine große Mannschaft mit vielen guten Spielern und Luka braucht einfach noch Zeit. Aber ich denke, er wird dazulernen und noch viele Tore für Real erzielen."

Filip Kostic, Kevin Trapp & Co. - Wie lange die wichtigsten Eintracht-Profis noch in Frankfurt unter Vertrag stehen, haben wir für euch in der Galerie zusammengestellt. ©

Meier: "Nächsten Schritt in ihrer Karriere gemacht"

An der Seite von Jovic stürmten in der erfolgreichen Eintracht-Saison 2018/2019 mit Haller und Rebic zwei weitere Angreifer mit internationaler Klasse. Haller verließ den Verein für 40 Millionen Euro zum englischen Klub West Ham United, Rebic wurde im Tausch mit André Silva an den AC Mailand verliehen. "Sie wollten alle eine Veränderung, sind zu großen Klubs gewechselt und haben den nächsten Schritt in ihrer Karriere gemacht", sagt Meier. Anstelle von Jovic, Haller und Rebic stehen nun Sturmkante Bas Dost sowie die beiden Portugiesen André Silva und Goncalo Paciencia. Was aussieht wie ein sehr ordentliches Sturmdreieck, hat in diesem Jahr aber auch mit dem Maßstab von 57 Pflichtspiel-Toren der Vorgänger zu kämpfen.