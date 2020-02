8000 leere Plätze bei Montagsspiel gegen Union: Boykott von Frankfurt-Fans mit zahlreichen Plakaten

Tatsächlich sorgt das Fehlen der stimmungsvollen Kurve in der Frankfurter Commerzbank-Arena für eine deutlich verhaltenere Stimmung als gewohnt. Doch alle anderen Anhänger strengen sich an, die leere Nordwestkurve auszugleichen - es sind durchaus lautstarke Fan-Gesänge zu hören. Vor der Partie sagte Eintracht-Coach Adi Hütter bei DAZN: "Ich spiele wie immer gern vor unseren Fans, die eine Unterstützung sind. Auch ohne Fans müssen wir aber ein gutes Spiel machen."

Hütter muss "Rotationsmaschine" anwerfen

Ein Grund für die Montagsspiele ist nach Argumentation der Liga der Schutz der Europa-League-Teilnehmer. Doch für Frankfurt, die nach dem Sechszehntelfinal-Hinspiel gegen den FC Salzburg (4:1) nun einen Tag mehr zur Regeneration haben, ist es ein zweifelhafter Fall. Denn: schon am Donnerstag geht es zum Rückspiel nach Salzburg - dort fehlt also ein Tag zur Erholung. Daher hat Hütter auch die "Rotationsmaschine" angeworfen, wie er bestätigte. Er hat sein Team im Vergleich zum vergangenen Donnerstag auf fünf Position verändert.

Mit mehreren Plakaten wie einem durchgestrichenen Montag oder dem Spruchband "Ihr streckt den Spieltag, wir das Koka" (in Anspielung an die häufig mit Drogen wie Kokain in Verbindung gebrachte Stadt Frankfurt) protestieren die Fans von Eintracht Frankfurt gegen die Ansetzung - die Hessen sind seit der Einführung der Montagsspiele schon fünf Mal an diesem Spieltermin im Einsatz. Das Netz reagiert mit viel Humor auf den "Stimmungsboykott".