Ralf Rangnick und wer noch? Die möglichen Trainer-Kandidaten bei Eintracht Frankfurt

Die Hängepartie hat ein Ende. Wenige Tage vor dem direkten Duell der beiden Traditionsklubs ist der Wechsel von Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter zum Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer perfekt. Während der Österreicher am Niederrhein einen Vertrag bis 2024 unterzeichnete und dort eine Erfolgsgeschichte schreiben will wie zuvor am Main, steht den Frankfurtern trotz der möglichen Champions League-Premiere in der neuen Saison ein in höchstem Maße komplizierter Sommer bevor.

Erfolgstrainer Hütter geht, Sportdirektor Bruno Hübner geht, Sportvorstand Fredi Bobic geht und einige Top-Stars könnten gehen. Die Frage nach dem neuen Coach ist also nicht die einzige Baustelle der Eintracht. Bei den beiden letzten Trainer-Entscheidungen bewies die SGE ein gutes Händchen. Im Sommer 2016 holte der Klub Niko Kovac nach dessen Aus bei der kroatischen Nationalmannschaft. Mit dem früheren Bundesliga-Profi gewannen die Adler den DFB-Pokal im Jahr 2018. Als Kovac seinen Abgang zum FC Bayern bekanntgab, überzeugte die Eintracht Hütter und lotste ihn von den Young Boys Bern zur SGE. Der Österreicher spielte zwei Serien mit dem Klub in der Europa League. Für die kommende Spielzeit ist die Champions League fest eingeplant. Doch der Abgang von Hütter nach Gladbach stellt die Verantwortlichen wieder vor eine große Herausforderung - wer übernimmt den Klub? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über mögliche Hütter-Nachfolger.

Ralf Rangnick: Mit dieser Verpflichtung könnte die Eintracht gleich zwei Baustellen schließen. Rangnick könnte den Trainer-Posten von Hütter und die Position des Sportvorstands von Bobic übernehmen. Zuletzt sagte der 62-Jährige dem FC Schalke 04 ab. Beim DFB soll Rangnick noch zu den möglichen Löw-Nachfolgern zählen. Auf ein Comeback hofft der Ex-Trainer von RB Leipzig weiter. "Das ist durchaus vorstellbar und hoffentlich zur nächsten Saison möglich", sagte Rangnick zuletzt bei Sky und betonte, dass "die Aufgabe stimmig sein" müsse. Nach den Informationen des TV-Senders ist Rangnick Frankfurts erste Wahl für die vakanten Positionen - laut Bild soll es schon am Donnerstag zu einem ersten Treffen kommen.

Steffen Baumgart: Der Trainer des SC Paderborn ist ab Sommer vertragslos und sucht eine neue Herausforderung. Im Interview mit Sport1 erklärte der 49-Jährige, dass es sicher Gespräche mit Klubs geben werde, "aber ich bin mir sicher, dass es mit denen, die in den Medien am lautesten gehandelt werden, am Ende am wenigsten etwas wird. Schalke war kein Thema und Köln ist gerade auch keins." Er selbst rechnet nicht damit, dass ein Champions-League-Teilnehmer auf ihn zukommen werde. Aber Baumgart sagt auch: "Ich habe mir als Spieler viel zugetraut, da hat man versucht, mir Grenzen zu setzen. Ich bin mir sicher, dass ich Fußball gut kann. Ob ich ein guter Trainer bin, müssen andere bewerten. Ich muss mich vor niemandem und vor keiner Herausforderung verstecken."

Peter Bosz: Der Niederländer wurde erst im März bei Bayer Leverkusen entlassen. Trotz des am Ende seiner Amtszeit ausgebliebenen Erfolgs bei der Werkself und auch beim BVB (Aus im Dezember 2017) hat der 57-Jährige bereits unter Beweis gestellt, einen Bundesliga-Klub mit internationalem Format betreuen zu können. Mit Leverkusen erreichte er 2019/20 das Finale im DFB-Pokal, mit Ajax Amsterdam schaffte er es 2016/17 bis ins Endspiel der Europa League. Mit der SGE könnte er es im kommenden Jahr möglicherweise eine Etage höher in der Champions League probieren.

Erik ten Hag: Der nächste niederländische Vertreter auf der Liste ist sicherlich einer der renommiertesten Kandidaten. Bei Ajax hat ten Hag einen Traditionsklub mit tollem Offensivfußball zu alter Stärke geführt, zudem viele junge Spieler entwickelt und integriert. Damit rückte er in der Vergangenheit auch in den Fokus des FC Bayern, bevor Hansi Flick die sportlichen Geschicke bei den Münchenern übernahm. Mit Ajax gewann ten Hag 2019 sowohl die niederländische Meisterschaft als auch den Pokal. Sein Vertrag bei Ajax Amsterdam läuft noch bis 2022.

Roger Schmidt: Kein Trainer mit niederländischen Wurzeln, dafür aber mit Eredivisie-Erfahrung. Schmidt besitzt bei der PSV Eindhoven noch einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis Sommer 2022. Wie die Sport Bild berichtet, sei der heute 54-Jährige bereits im Jahr 2014 ein Kandidat bei der Eintracht gewesen sein. Damals entschied sich Schmidt aber für einen Wechsel zu Bayer Leverkusen. Nach 125 Spielen als Chefcoach der Werkself ging Schmidt für zwei Jahre zu Beijing Guoan nach China. Seit Juli 2020 ist er Trainer in Eindhoven. Laut Sport Bild würde die PSV bei einer entsprechenden Ablösesumme einem vorzeitigem Vertragsende zustimmen. Für Schmidt spreche zudem, dass er den als neuen SGE-Sportboss gehandelten Markus Krösche noch bestens aus Leverkusener und Paderborner Zeiten kennt.

Gerardo Seoane: Der 42-jährige Schweizer ist bisher eher Insidern bekannt. Doch mit den Young Boys Bern, wo er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, ist er zweimal Schweizer Meister geworden. Auch als Rose-Nachfolger bei Borussia Mönchengladbach wurde Seoane bereits ins Spiel gebracht. Bei einem ernsthaften Angebot aus der Bundesliga dürfte ihm sein Klub wohl keine Steine in den Weg legen.

Florian Kohfeldt: Mit Werder Bremen dümpelt Kohfeldt zwischen Niemandsland und Abstiegszone der Liga herum. Bei den Hanseaten lässt er defensiven Ergebnisfußball spielen, der so gar nicht zur Philosophie der Frankfurter passt. Dass er es auch anders kann, hat er aber bereits bewiesen, als er mit Werder 2017/18 Achter wurde und das internationale Geschäft nur knapp verpasste. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2023.

Oliver Glasner: Glasner war im Sommer 2019 als Nachfolger von Bruno Labbadia nach Wolfsburg gewechselt. In seiner ersten Saison führte er den VfL auf einen Europa-League-Platz, aktuell ist er mit dem Tabellendritten auf Champions-League-Kurs. Zu den Debatten über seine Zukunft sagte der Österreicher vor etwas mehr als einem Monat: "Ich habe überhaupt keine Sorgen, dass dieses Thema irgendwelche Auswirkungen auf die Mannschaft haben wird." Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt der Österreicher eine Ausstiegsklausel in seinem bis Sommer 2022 laufenden Vertrag. Laut Sport Bild müsste ein Interessent "deutlich unter fünf Millionen Euro" bei einem Transfer zahlen.

Urs Fischer: Der Schweizer hat Union Berlin zu einer echten Top-Mannschaft in der Bundesliga gemacht, ist einer der Trainer-Überflieger der letzten Jahre. Aktuell ist er mit den Berlinern als Tabellensiebter eine der großen Überraschungen in Deutschland. Seine Zeit in Zürich, Thun und Basel veredelte er mit zwei Schweizer Meisterschaften (2016, 2017) und einem Pokalsieg (2017) mit dem FC Basel. Dort war er allerdings nicht so unantastbar wie nun bei Union, das er 2019 in die Erstklassigkeit führte. Ob sein bis 2023 geltender Vertrag ein Hinderungsgrund für einen Transfer ist?