Bayern-Trainer Niko Kovac vor Eintracht-Spiel gegen Benfica: "Wäre gern in Frankfurt gewesen"

Niko Kovac traut seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt trotz der 2:4-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon den Einzug ins Halbfinale der Europa League zu. "Ich werde mir das Spiel natürlich anschauen und wäre gern in Frankfurt gewesen. Aber wir haben unsere Aufgaben hier. Daher werde ich die Daumen von der Couch aus drücken und SMS an meine alten Weggefährten verteilen, damit es auch ja klappt", sagte der Trainer des FC Bayern vor dem zweiten Duell zwischen der SGE und den Portugiesen: "Die Chancen sind auf jeden Fall da. Ich würde es mir wünschen. Das haben sich Mannschaft, Klub und Fans verdient - und auch der deutsche Fußball. Die Eintracht macht Spaß in diesem Jahr."