Eintracht Frankfurt in Noten: Die Europa-League-Helden in der Einzelkritik gegen Benfica Lissabon 

Das Europapokal-Märchen von Eintracht Frankfurt geht weiter. Die Mannschaft von Adi Hütter hat das 2:4 aus dem Hinspiel gegen Benfica Lissabon wettgemacht und das Halbfinale der Europa League erreicht. Die Eintracht startete mit großem Siegeswillen in diese Partie und hatte in der ersten Halbzeit das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Der Abstauber von Filip Kostic in der 36. Minute zum 1:0 hätte eigentlich nicht zählen dürfen, doch das Schiedsrichtergespann um den Italiener Daniele Orsato hatte übersehen, dass der Frankfurter knapp einen Meter im Abseits stand.