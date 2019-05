Das Europa-League-Finale in Baku findet ohne Eintracht Frankfurt statt. Der Bundesligist muss sich im Rückspiel beim FC Chelsea mit 4:5 (1:1) nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

Für den SPORT BUZZER hat unser Reporter René Wenzel das Spiel der Frankfurter verfolgt. Er zeigt, wie die Stars der Eintracht in Form waren - wer war im Halbfinale gut drauf, wer muss sich noch für den Saisonendspurt noch steigern?

Die Spieler von Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik. ©

Eintracht Frankfurt in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage gegen den FC Chelsea

Nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Gäste einen perfekten Start, als Luka Jovic ein klasse Zuspiel von Mijat Gacinovic zum Ausgleich verwertet (49.). Und der Treffer tat der SGE richtig gut. Chelsea wirkte verunsichert und kam nur noch selten in den gefährlichen Bereich.

Die Frankfurter erwischten wie auch schon im Hinspiel eine ordentliche Anfangsphase und verpassten durch Danny da Costa die Führung (14.). Ab der 20. Minute übernahmen die Blues die Spielkontrolle. In der Drangphase sorgte Ruben Loftus-Cheek nach einem starken Pass von Eden Hazard für die 1:0-Führung (28.).

Packende Verlängerung

In der Verlängerung verzeichnet die Eintracht die besseren Chancen. Zwei Versuche vom eingewechselten Sébastien Haller klärten David Luiz und Davide Zappacosta kurz vor der Linie. Chelsea wurde nach dem Seitenwechsel wieder etwas besser, kam aber auch nicht mehr zum Treffer. Und im Elfmeterschießen jubelten dann wie so oft in dieser Woche die Engländer.