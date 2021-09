Frankfurt nach Premieren-Sieg für Glasner erleichtert – Royal-Trainer Priske: "Hoffe, Trapp geht es gut"

Für Eintracht Frankfurt endet mit dem Sieg gegen Royal Antwerpen in der Europa League eine lange Durststrecke. Seit der Amtsübernahme von Oliver Glasner, der als Trainer der Hessen auf den zu Borussia Mönchengladbach gewechselten Adi Hütter folgte, hatte die SGE auf einen Pflichtspielerfolg gewartet. Das 1:0 (0:0) – der erste Dreier nach zuvor sechs Remis in Serie – hat einen entsprechend hohen Stellenwert für die Beteiligten. "Man hat es am Jubel gesehen, dass wir sehr erleichtert sind", erklärte Glasner im Anschluss, gab jedoch auch zu, dass der erste Dreier unter seiner sportlichen Leitung "ein hartes Stück Arbeit war".

Für Frankfurt überwog abseits der Krawalle die Erleichterung über den ersten Sieg in der Glasner-Ära. "Es hat sich heute bestätigt, dass wir super Jungs haben", erklärte der SGE-Coach weiter. Für die Hessen ist der Premiere-Dreier in der Europa League gleichbedeutend mit Platz zwei in Gruppe D. Bei nun vier Zählern liegt Frankfurt zwei Punkte hinter Spitzenreiter Olympiakos Piräus. Zudem sorgte das erste Erfolgserlebnis in der neuen Saison für den nötigen Rückenwind für die Aufgaben in der Bundesliga. Dort steht die Eintracht nach sechs Spielen mit nur fünf Punkten auf Rang 14 – und trifft am kommenden Sonntag auf Rekordmeister FC Bayern München (17.30 Uhr/DAZN).