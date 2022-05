Bei Frankfurt-Siegesfeier: "Gewaltsuchende Jugendliche" greifen Polizei mit Glasflaschen an

Bei der Siegesfeier zum Triumph der Eintracht im Europa-League-Finale ist es am Donnerstagabend in Frankfurt zu Ausschreitungen zwischen "gewaltsuchenden Jugendlichen" und der Polizei gekommen. Dabei seien einige Beamte verletzt worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Im Bereich des Paulsplatzes soll die Gruppe Polizisten mit Glasflaschen und Reizgas angegriffen haben. Darauf sei der Platz von Einsatzkräften geräumt worden.

