Bericht: Eintracht Frankfurt plant Leih-Transfer von Neapel-Profi Amin Younes - Hütter mauert

Bundesligist Eintracht Frankfurt beschäftigt sich nach einem Kicker-Bericht mit einer Leihe von Amin Younes. Der 27 Jahre alte Offensivspieler vom SSC Neapel könnte die Hessen auf den Flügelpositionen verstärken, wie das Fachmagazin am Donnerstag schreibt. Die Hessen suchten ohnehin nach Verstärkung - in Folge der Verletzung von Filip Kostic beim 3:1-Sieg bei Hertha BSC am vergangenen Freitag wird eine Neuverpflichtung sogar noch dringlicher. Der serbische Flügelflitzer fehlt der SGE mindestens vier bis sechs Wochen mit einem Innenbandanriss im rechten Knie.

Wird Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic nun also in Neapel fündig und holt den fünfmaligen deutschen Nationalspieler (zwei Tore) aus Italien? Trainer Adi Hütter hielt sich zu den Gerüchten in der Pressekonferenz bedeckt. "Guter Spieler, der jetzt in Napoli ist, was ich weiß. Ich beteilige mich nicht gerne an Spekulationen, deshalb würde ich das auch gerne so beibehalten“, sagte der Österreicher mit Blick auf Younes.

Jüngst hatte die Eintracht mit Ajdin Hrustic (24) einen neuen Mann für die Position hinter der Spitzen verpflichtet. Allerdings ist der australische Nationalspieler, der zuletzt beim holländischen Klub FC Groningen um Ex-Bayern-Star Arjen Robben spielte, eher als Backup für Daichi Kamada eingeplant und soll nur in Ausnahmefällen auf den offensiven Flügeln zum Einsatz kommen.