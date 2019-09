Eintracht Frankfurt präsentiert Sturm-Hoffnung Andre Silva: Ronaldo-Kompliment "hilft mir"

Kein Geringerer als Cristiano Ronaldo lobte 2017 den damals 21-jährigen Portugiesen André Silva in den höchsten Tönen: "Wenn ich zurücktrete (aus der Nationalmannschaft, d. Red.), ist Portugal in guten Händen. Denn das Team hat bereits einen tollen Stürmer gefunden: André Silva." Eine große Ehre für den Angreifer, der im abgelaufenen Transfersommer im Tausch für Ante Rebic zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist .

"Das hilft mir, sowas von Cristiano zu hören, ist toll. Es ist aber auch eine sehr große Herausforderung für mich", erklärte der heute 23-Jährige, der am Mittwoch auf einer Pressekonferenz als Neuzugang präsentiert wurde. Zuletzt ist die Karriere des hochgelobten Nachwuchsstürmers allerdings etwas ins Stocken geraten. Nach seinem Wechsel vom FC Porto 2017 kam Silva beim AC Mailand kaum zum Zug. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Portugiese als Leihgabe für den FC Sevilla immerhin neun Tore in 27 Liga-Spielen. In Frankfurt möchte der Nationalspieler jetzt einen neuen Anlauf starten.