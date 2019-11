Eintracht Frankfurt setzt mit Sonder-Trikot bei Wolfsburg-Spiel Zeichen gegen Rassismus

Die rassistischen Zwischenfälle am Rand von Fußballspielen haben in den vergangenen Wochen wieder zugenommen. Die Bundesliga-Mannschaft von Eintracht Frankfurt will daher am kommenden Spieltag in der Partie gegen den VfL Wolfsburg nun ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen. Die Frankfurter werden mit einem extra designten Trikot auflaufen, auf dem groß der Slogan "Platz für Vielfalt " zu lesen ist. Darunter sind die Flaggen der 14 Nationen zusehen, aus denen sich der Spielerkader der Eintracht zusammensetzt.

Zweite Aktion gegen Rassismus und Diskriminierung

Die Hessen machen sich damit gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung stark. Eintracht-Keeper Kevin Trapp unterstreicht das: "Ich glaube, dass im Sport der kulturelle Hintergrund des Einzelnen unbedeutend ist. Wir sprechen die gleiche Sprache, die Sprache des Fußballs, da ist es ganz egal, welche Hautfarbe oder Religion jemand hat. Wir teilen eine Leidenschaft, wir haben ein gemeinsames Ziel", wird der DFB-Torwart auf der Frankfurt-Homepage zitiert. Bereits in der vergangenen Saison hatten sich die Frankfurter mit der Aktion "Rote Karte gegen Vorurteile" gegen Rassismus und Diskriminierung eingesetzt. Die neue Kampagne unter dem Motto #PlatzfürVielfalt soll daran nun anknüpfen.

Protestaktion in holländischen Profi-Ligen

Auch in den holländischen Profi-Ligen soll an diesem Wochenende eine Protestaktion gegen Rassismus stattfinden. In der ersten Spielminute aller Partien der ersten und zweiten Liga werden die Spieler stillstehen und kein Fußball spielen. Zudem wird auf den Anzeigetafeln im Stadion der Slogan "Rassismus? Dann spielen wir kein Fußball!" zu lesen sein. Die Holländer reagieren damit auf einen jüngsten Vorfall in der zweiten Liga.

Auch in der EM-Qualifikation war es jüngst zu einem heftigen Vorfall von Rassismus gekommen. Der schwedische Nationalspieler Alexander Isak wurde beim Spiel gegen Rumänien Opfer rassistischer Beleidigungen. In der Endphase des Spiels soll sogar ein Golfball in Isaks Richtung geworfen worden sein. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie, aber Isak selbst entschied weiterzuspielen.

