Frankfurt wie im Rausch: SGE dreht nach 0:2-Rückstand gegen Leverkusen auf

Eintracht Frankfurt hat eine spektakuläre Aufholjagd gekrönt und eine gelungene Reaktion auf zuletzt zwei sieglose Pflichtspiele gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner setzte sich am Sonntagabend nach 0:2-Rückstand noch mit 5:2 (2:2) gegen Bayer Leverkusen durch. Patrik Schick brachte die Werkself zunächst vermeintlich auf die Siegerstraße (5./22., Handelfmeter). Tuta (23.), Jesper Lindström (30.), Evan Ndicka (50.), Kristijan Jakic (66.) und Djibril Sow (76.) schossen die SGE in der Folge in einen Rausch und sorgten für den deutlichen Erfolg. Frankfurt springt mit dem fünften Saisonsieg auf Rang neun und verkürzte den Rückstand auf die internationalen Plätze auf zwei Punkte. Leverkusen bleibt Dritter, tritt bei vier Punkten Rückstand auf den BVB und nur einem Zähler vor der TSG Hoffenheim aber zunehmend auf der Stelle.

