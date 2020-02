Torfestival in Salzburg: Eintracht Frankfurt löst dank André Silva letztes Achtelfinal-Ticket der Europa League

Nach den ersten 15 Minuten musste man als Fan von Eintracht Frankfurt mit dem Schlimmsten rechnen: denn wegen der 1:4-Niederlage im Hinspiel begann Europa-League-Gegner Red Bull Salzburg das von Donnerstag auf Freitag verlegte Zwischenrunden-Rückspiel gegen die Hessen mit dem Mute der Verzweiflung. Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd reichte es aber nicht für die Österreicher. Das letzte verbliebene Achtelfinal-Ticket sicherte sich mit dem 2:2 (1:1)-Remis in den Ostalpen die SGE, die es nun mit dem bereits qualifizierten FC Basel zu tun bekommt.

Das wegen heftiger Orkanböen um 21 Stunden nach hinten verschobene Spiel in der Red Bull Arena begann mit haushoch überlegenen Gastgebern, die schon nach 15 Minuten 3:0 oder 4:0 hätten führen können. Zu diesem Zeitpunkt gelang RBS-Kapitän Andreas Ulmer per Traumtor aus halblinker Position immerhin das 1:0 für die spielbestimmenden RB-Profis. Frankfurt hatte Glück, in dieser Phase nicht überrollt zu werden: Trapp hielt einen Koita-Kopfball (12.) überragend, Hwang (13.) schoss knapp drüber.

Der sich nun entwickelnde offene Schlagabtausch kam allerdings auch der SGE zupass: Kamada (18.) scheiterte nach starker Kombination an Salzburgs Torwart Stankovic. Das 1:1 erzielte André Silva in der 30. Minute, der Portugiese war nach einer starken Kostic-Flanke seinem Gegenspieler Onguené entwischt. Es war das 5:2 in der Gesamtabrechnung und für Frankfurt unter den Augen des früheren Eintracht-Trainers Niko Kovac die halbe Miete auf dem Weg ins Achtelfinale. "Das war klasse gemacht", lobte Sportvorstand Fredi Bobic im Anschluss bei Nitro. "Es hat uns viel Sicherheit und Stabilität gegeben."

Doppelpack in Salzburg: André Silva macht alles klar

Nach Wiederanpfiff drückte Salzburg unter dem Druck des klaren Gesamt-Rückstandes immer stärker, Frankfurt erspielte sich aber immer wieder gute Konter-Möglichkeiten. Die beste davon hatte wieder Silva, der nach einem Duell von zwei Frankfurtern gegen Salzburgs Torwart von Kostic bedient wurde, den Ball aber am Tor vorbei schoss. So wurde es dann doch nochmal etwas spannend, denn nach einem Eckball erzielte Onguené (72.) das 2:1 für die Salzburger, in der Gesamtübersicht also das 3:5. Und die Gastgeber schnupperten sogar an mehr: Daka (74.) schoss Augenblicke nach dem zweiten Treffer nur knapp vorbei.

