Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg live im TV und Online-Stream sehen

Die Hessen benötigen eine Trotzreaktion. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter will im K.o.-Runden-Hinspiel der Europa League gegen RB Salzburg am Donnerstag (18.55 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) eine gute Basis für das Weiterkommen ins Achtelfinale schaffen. "Wenn wir zu null spielen oder mit einem oder zwei Toren gewinnen, ist das eine gute Ausgangsposition", sagte der Österreicher am Mittwoch vor der Begegnung gegen seinen Ex-Club, für den er von Juni 2014 bis Juni 2015 unter Vertrag stand.

Eine Trotzreaktion wird deshalb benötigt, weil die Eintracht zuletzt in der Bundesliga einen ersten Rückschlag hinnehmen musste. Beim BVB unterlagen die Frankfurter deutlich mit 0:4, kassierten nach zuvor vier Siegen in fünf Pflichtspielen die erste Niederlage seit dem Jahreswechsel. Trainer Hütter sieht seine Schützlinge, die unter anderem RB Leipzig aus dem DFB-Pokal schossen (3:1), grundsätzlich aber auf einem guten Weg. "Das Wichtigste war, dass wir den Negativlauf im neuen Jahr gestoppt haben und mit einigen Erfolgserlebnissen in die Rückrunde gestartet sind", sagte er. "Die Richtung stimmt jetzt wieder." Die Chancen für das Duell mit den Österreichern, bei welchem Bas Dost, Martin Hinteregger und Mijat Gacinovic passen müssen, schätzt der 50-Jährige derweil auf 50:50.

Für die Gäste aus Salzburg setzte es ausgerechnet vor dem Europa-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt die erste Liga-Pleite. Gegen den Linzer ASK, den ärgsten Konkurrenten um die Meisterschaft, wurde der amtierende Double-Sieger Österreichs mit 2:3 entthront und verlor durch die Niederlage zudem die Tabellenführung. Abzuwarten bleibt auch, wie die aus der Königsklasse hinzugekommenen Österreicher den Weggang von Sturm-Juwel Erling Haaland kompensieren können. "Die Abgänge tun sicher weh. Doch es hat sie immer ausgezeichnet, diese ersetzen zu können", sagte Frankfurt-Trainer Hütter. Zum Salzburger Kader gehören nach wie vor starke Profis. So werden voraussichtlich Patson Daka und Hee-chang Hwang im Sturm stehen, die bereits das Angriffsduo in der Champions League beim FC Liverpool (3:4) gebildet hatten.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg live im TV?

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie der Europa-League-Zwischenrunde zwischen Eintracht Frankfurt und RB Salzburg ab 18.40 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Jan Platte, Experte Jonas Hummels und Moderator Alex Schlüter. Anstoß der Partie ist um 18.55 Uhr.

Wird Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte, aber RTL zeigt am Donnerstag im Rahmen seiner Europa-League-Übertragung der Partie Bayer Leverkusen gegen den FC Porto eine längere Zusammenfassung der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg sowie weiterer EL-Spiele im Free-TV.

Kann ich Eintracht Frankfurt gegen den FC Salzburg im Livestream verfolgen?

Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg im Liveticker?