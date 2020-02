Dreierpack von Daichi Kamada: Eintracht Frankfurt zerlegt RB Salzburg

Eintracht Frankfurt kann so gut wie sicher für das Achtelfinale der Europa League planen. In der Runde der letzten 32 Mannschaften setzten sich die Hessen im Hinspiel gegen Champions-League-Absteiger RB Salzburg souverän mit 4:1 (2:0) durch und verschafften sich eine glänzende Ausgangsposition für das zweite Duell mit Österreichs Meister am kommenden Donnerstag. Mann des Abends in der Commerzbank-Arena war Daichi Kamada, dem ein Dreierpack gelang (12., 43. und 53.). Das vierte Tor für den Vorjahres-Halbfinalisten schoss Filip Kostic (56.).