Eintracht Frankfurt reagiert empört auf Choreo-Verbot der UEFA: "Schlag ins Gesicht"

Eintracht Frankfurt hat mit großer Empörung auf das UEFA-Verbot der Fan-Choreographie vor dem K.o.-Spiel der Europa League am Donnerstag gegen Red Bull Salzburg reagiert. „Ich kann nicht nachvollziehen, warum einen Choreographie, die angelegt ist mit handelsüblichen Wunderkerzen und auf einem behördlichen Genehmigungsweg am Ende nicht die Akzeptanz der UEFA findet“, kritisierte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann vor der Partie.

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußballfans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

Die Eintracht kündigte an, dieses Verbot als Anlass zu einer Initiative zu nehmen. „Wir haben der UEFA am Mittwoch in einem Brief geschrieben, dass wir das zum Anlass nehmen, ein paar Praktiken der Verbände, die immer weltfremder werden, zu überprüfen“, teilte Hellmann mit.