Nach Rebic-Hattrick im Pokal: Frankfurt-Sportdirektor Hübner optimistisch über Verbleib

Eintracht Frankfurt hofft unverändert auf einen Verbleib von Stürmer Ante Rebic. „Wir sind nach wie vor optimistisch“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner am Sonntag nach dem 5:3 (2:2) im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim, zu dem Vize-Weltmeister Rebic mit einem Hattrick in der zweiten Halbzeit viel beigetragen hatte. „Das ist auch immer wieder die individuelle Situation eines Spielers. Wenn der vielleicht die Möglichkeit hat, zu einem Topverein zu gehen, dann wird es halt so sein, dass man ihn schwer halten kann“, sagte Trainer Adi Hütter.