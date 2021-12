Frankfurt macht letzten Schritt: Remis bei Fenerbahce reicht zum Einzug ins Achtelfinale der Europa League

Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Europa League. Der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner reichte am Donnerstagabend ein 1:1 (1:1) bei Fenerbahce Istanbul, um Platz eins in Gruppe D vor Verfolger Olympiakos Piräus zu verteidigen. Djibril Sow hatte die überlegenen Hessen in der Türkei in Führung geschossen (29.). Der 13-malige deutsche U21-Nationalspieler Mergim Berisha stellte mit seinem Treffer kurz vor der Halbzeit den Endstand her (42.). Bereits das Hinspiel zwischen den beiden Teams hatte 1:1 geendet. Frankfurt blieb damit in allen sechs Gruppenspielen ungeschlagen und zieht als Erster in die Runde der letzten 16 ein. Das Aus von Fenerbahce, für die es als Dritter in der Conference League weitergeht, war bereits im Vorfeld besiegelt.

