Hütter über Eintracht-Höhenflug: "Werde Euphorie nicht bremsen" - Kostic mit "Leistungsexplosion"

Flink, flott und fußballerisch famos: Eintracht Frankfurt hält weiter Kurs auf die Champions League und bleibt 2021 als einziges Team in der Bundesliga ungeschlagen. Beim 3:1-Auswärtssieg in Hoffenheim haben die Hessen erneut ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Nach der Halbzeit kassierte die SGE das 1:1, kam durch einen Doppelschlag dann aber zurück. Das erfreute auch Eintracht-Trainer Adi Hütter. "Ich war neugierig, wie die Mannschaft auf den Ausgleich reagiert. Es zeigt, dass wir in einer guten Verfassung sind", sagte der Österreicher bei Sky. Anzeige

In der Mainmetropole lebt der Traum von der Königsklasse. Noch nie spielte die Eintracht, die mit dem Einzug ins Europa-League-Halbfinale vor anderthalb Jahren international für Furore gesorgt hatte, in der 1992 eingeführten Champions League. "Wenn die Serie aktuell beendet wäre, wären wir dabei - aber es sind noch 14 Runden zu spielen", merkte Coach Hütter an. Doch beim Viertplatzierten, der zunächst auf Köln trifft und dann zum FC Bayern reisen muss, herrscht Hochstimmung. Hütter: "Die Gegner werden immer intensiver. Was ich nicht bremsen werde, ist die Euphorie. Und die ist da."

Seine Spieler sehen das ähnlich. "Natürlich registriert man die Ergebnisse der Konkurrenten", sagte Abwehrchef Martin Hinteregger. Am Samstag hatten Borussia Dortmund (1:2 beim SC Freiburg) und Borussia Mönchengladbach (1:2 gegen den 1. FC Köln) gepatzt. Hinteregger weiter: "Wir sind jetzt gut dabei, wir schauen auf die Tabelle und wollen international spielen. Die Eintracht hat noch nie Champions League gespielt, es wäre natürlich ein Riesentraum."

Hütter: Kostic "auf einem sehr, sehr hohen Level" In Hoffenheim erneut glänzend aufgelegt war Filip Kostic, der an allen drei Treffern beteiligt war. Der Kroate erzielte sein zweites Saisontor und sammelte die Vorlagen sieben und acht in dieser Spielzeit ein. Bis zur Leih-Rückkehr seines Kumpels Luka Jovic von Real Madrid hatte der Serbe nur einen müden Scorer-Punkt auf dem Konto. "Auf der einen Seite muss man sehen, dass er sich die Latte selbst hoch gelegt hat. Immer wieder dieses Niveau zu halten, ist nicht ganz einfach", erklärte sein Trainer Hütter.