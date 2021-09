Randale vor Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt in Antwerpen - offenbar mehrere Festnahmen

Deutsche Hooligans haben vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen in der belgischen Stadt randaliert. Eine Hooligan-Gruppe habe am Donnerstagnachmittag eine Antwerpener Fan-Bar angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Die Terrasse des Cafés wurde demnach zerstört. Die Polizei sei den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft und mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Mehrere Personen seien festgenommen worden.

