Eintracht Frankfurt bei Partie in Freiburg unter Druck - Trainer Hütter: "Prekäre Situation"

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Dienstag (20.30 Uhr, Sky) den SC Freiburg - und steht dabei unter Erfolgszwang. SGE-Trainer Adi Hütter spricht von einem "richtungsweisenden Spiel". Es geht um nicht weniger als den Klassenerhalt in der Bundesliga. Nach fünf Spielen ohne Sieg braucht der Tabellen-14. dringend einen Erfolg, um nicht weiter anzurutschen. Und dieses Wort nimmt man am Main derzeit wie selbstverständlich in den Mund. Sowohl Abwehrchef Martin Hinteregger als auch der Ur-Frankfurter Sebastian Rode taten das vor der Partie im Breisgau. "Ab Dienstag gilt's", ergänzte Rode.

Coach Hütter hat den Ernst der Lage erkannt, windet sich aber um das Wort Abstiegskampf: "Bevor wir die Situation schönreden, ist es mir lieber, dass die Spieler das Wort in den Mund nehmen. Wir müssen der Realität ins Auge sehen und werden versuchen, von unten wegzukommen." Die Eintracht hat bisher in den Geisterspielen in der Corona-Krise nicht überzeugen können: Beim 0:3 in der Europa League gegen den FC Basel am 12. März musste die Eintracht schon ohne Fans in der Commerzbank-Arena antreten, dann in der Liga beim 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach.