Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg live im TV und Online-Stream sehen

Nach dem 1:1 im "Jahrhundertspiel" unter der Woche gegen den FC Barcelona empfängt Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) den SC Freiburg. Die Eintracht möchte an die zuletzt starke Form anknüpfen. Zwar kamen die Frankfurter am vergangenen Bundesliga-Spieltag nicht über ein Remis gegen Schlusslicht Greuther Fürth hinaus, dennoch ist die SGE in den letzten sieben Pflichtspielen ungeschlagen, punktete zuvor unter anderem gegen formstarke Leipziger. Trotzdem ist das Team von Trainer Oliver Glasner gefordert: Die kommenden Wochen werden entscheiden, ob die Eintracht auch in der nächsten Saison die Möglichkeit bekommt, magische Europapokal-Nächte zu erleben.

