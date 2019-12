Frankfurt rutscht tiefer in die Krise: Eintracht verliert auch bei Schlusslicht Paderborn

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Die Hessen verloren wenige Tage nach der Heimniederlage gegen den 1. FC Köln auch beim zweiten Aufsteiger SC Paderborn. Während die Ostwestfalen sich durch das 2:1 (2:0) an das Hauptfeld der Bundesliga heranarbeiten (nur noch drei Punkte hinter dem Relegationsplatz), rutscht die SGE immer tiefer in den Keller. Frankfurt wartet inzwischen seit sieben Spielen auf einen Sieg.