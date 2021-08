"Schlimme Ballverluste", "Zu viele Fehler": Angefressener Glasner benennt Frankfurt-Mängelliste

Das Duo blickt jedoch positiv in die Zukunft: "Wir haben jetzt natürlich einen Rückschlag erlitten, aber wir werden die Ruhe bewahren und an den Dingen arbeiten, weil wir wissen, woran es zu arbeiten gilt", sagte Krösche. Glasner nahm sein Team in die Pflicht: "Es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Jetzt heißt es, wieder an unserer Kompaktheit zu arbeiten, klare Strukturen ins Spiel zu bekommen und auch in der Defensive werden wir sehr viele Schwerpunkte setzen in den nächsten Tagen und Wochen“ , so der Coach. Bereits in der kommenden Woche hat die Eintracht die Chance auf Wiedergutmachung. Dann empfangen die Frankfurter den FC Augsburg, der am Samstag mit 0:4 gegen die TSG Hoffenheim unter die Räder gekommen war.