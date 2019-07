Rückkehr fix: Sebastian Rode wechselt vom BVB zu Eintracht Frankfurt

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Rode unterschreibt in Frankfurt einen langfristigen Vertrag

Der Mittelfeldspieler war bereits in der vergangenen Saison an Frankfurt verliehen und zeigte nach schweren Jahren beim BVB unter Trainer Adi Hütter wieder ansteigende Form. Rode, der in Frankfurt einen Fünfjahresvertrag bis 2024 unterschrieben hat, war so maßgeblich an der vor allem in der Europa League erfolgreichen Saison der Hessen beteiligt, die für die Eintracht erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger FC Chelsea endete.