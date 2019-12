Nach Beschimpfungen durch eigene Fans: Das sagt Kapitän Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt

Nachdem einige Anhänger am Montagabend ein großes Arsenal an Pyro-Technik auf den Rasen geworfen und damit den Anpfiff des Bundesliga -Spiels verzögert hatten, wollte Rode die Gemüter beruhigen . Gemeinsam mit Filip Kostic war der SGE-Kapitän, der die Binde in Vertretung des gesperrten David Abraham trug, vor den Block der mitgereisten Anhänger geschritten. Doch seine Worte liefen ins Leere.

Eintracht-Bosse nach Pyro-Skandal verärgert

"Was wir vor dem Anpfiff gesehen haben, war einfach nur destruktiv. Das schadet Eintracht Frankfurt sehr", kritisierte SGE-Vorstand Axel Hellmann am späten Montagabend: "Es gab keine Botschaft, es bleibt nur ein Schaden. Ich habe ein wenig das Gefühl, dass es eine kleine Gruppe momentan darauf anlegt, etwas mehr zu provozieren. Das besorgt mich sehr." Man müsse das Ganze nun "thematisieren". Denn: "So kann es nicht weitergehen." Auch Rode äußerte am Dienstag kein Verständnis für das Fehlverhalten einiger Eintracht-Anhänger. "Diese Fans haben dem Verein damit leider einen Bärendienst erwiesen", kritisierte er.