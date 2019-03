Frankfurt-Star Sebastien Haller über Transfer-Gerüchte: Team bleibt zu "knapp 30 Prozent" zusammen

Eintracht Frankfurt ist die einzige Mannschaft in Deutschland, die noch in einem europäischen Wettbewerb vertreten ist. In der Bundesliga greifen die Hessen zudem nach einem Champions-League-Platz. Ein Verdienst des Stürmer-Trios aus Sebastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic. Doch Haller macht den Fans nun keine große Hoffnung, dass alle drei auch in der kommenden Saison bei der Eintracht spielen.