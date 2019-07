So reagiert das Netz auf den Wechsel von Sebastien Haller zu West Ham: "Komplett unverständlich" 

Sebastien Haller wechselt vorbehaltlich des Medizinchecks zu West Ham United - das verkündete Eintracht Frankfurt am Dienstagvormittag. Die beiden Klubs hätten sich über die Transfermodalitäten geeinigt, twitterte der Bundesligist . "Infolgedessen hat Haller die Freigabe, um die medizinische Untersuchung in London zu absolvieren. Sollte diese einen positiven Verlauf nehmen, wird sich Haller den "Hammers" anschließen", hieß es weiter. Die Ablöse soll bis zu 50 Millionen Euro betragen.

Die Reaktionen der Netz-Gemeinde fallen ziemlich wechselhaft aus. Einige sind enttäuscht, dass nun ein weiterer Teil der in der vergangenen Spielzeit so erfolgreichen Büffelherde den Klub verlässt. Luka Jovic, der für rund 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, Ante Rebic und Haller erzielten in der abgelaufenen Saison insgesamt 57 (!) Treffer. Jedoch vertrauen die SGE-Fans nach dem Abgang auch auf Fredi Bobic und den Verein, dass die Abgänge kompensiert werden können. Der SPORTBUZZER hat einige Netzreaktionen für Euch zusammengefasst.