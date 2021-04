Fans von Eintracht Frankfurt reagieren enttäuscht auf Bobic-Abschied: "Es ist zum Heulen"

Erstmals in der Klub-Geschichte wird sich Eintracht Frankfurt wohl für die Champions League qualifizieren. Der Vorsprung des Tabellen-Vierten in der Bundesliga auf den Fünften Borussia Dortmund beträgt sechs Spieltage vor Schluss komfortable sieben Punkte. Und dennoch blickt die SGE in eine ungewisse Zukunft: Nachdem der Klub am Dienstag bereits den Wechsel von Trainer Adi Hütter zu Borussia Mönchengladbach verkündete, wurde am Mittwoch auch der Abschied von Sportvorstand Fredi Bobic offiziell. Anzeige

Bei vielen Fans im Netz herrscht nach der Meldung über Bobics Abgang erst einmal Unverständnis. Angesichts der wahrscheinlichen erstmaligen Qualifikation für die Champions League können sie nicht verstehen, warum Hütter und Bobic den Klub verlassen. "Eintracht könnte in der Champions League was reißen und ganz groß werden, der neue Bayern Jäger No. 1. Und jetzt? Desertiert Hütter zu diesem saulangweiligen Gladbach und Bobic zu dieser sauunfähigen (sic!) Hertha. Es ist zum Heulen", bringt ein Nutzer seinen Frust zum Ausdruck.

Die Netzreaktionen zum Frankfurt-Abschied von Fredi Bobic:

Da rappelt es aber gerade richtig bei der #Eintracht — Mehrzweckgöttin (@bisoux) 14. April 2021

#Eintracht könnte in der Champions League was reißen und ganz groß werden, der neue Bayern Jäger No. 1. Und jetzt? Desertiert Hütter zu diesem saulangweiligen Gladbach und Bobic zu dieser sauunfähigen (sic!) Hertha. Es ist zum Heulen. — misterdarcysblog (@mrdarcysblog) 14. April 2021

Über die Herren #bobic und #hütter kann man nur den Kopf schütteln. Über Jahre haben sie sich die Chance auf die #ChampionsLeague hart erarbeitet und kurz vor dem Ziel verlassen beide den Verein ... #eintracht #sge #frankfurt — Marco (@MausBonn) 14. April 2021

Bin schon ein wenig über die @Eintracht irritiert - aber die Trennungen laufen sauberer und respektvoller als bei vielen anderen Vereinen (dafür Hut ab). — noch ein Schneider (@Geosimon) 14. April 2021

Martin Hinteregger wird mit sofortiger Wirkung die Posten des Trainers und des Sportvorstands von Eintracht Frankfurt übernehmen. Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart. — nico (@fragwuerdig68) 14. April 2021

Hansi Flick ab Sommer Sportvorstand in Frankfurt #Bobic — slowioczek maxi (@bierdepp) 14. April 2021

Hertha oder Kanzleramt. Hauptsache Berlin. #Bobic — Daniel Hofmann (@Sunny_Daniele) 14. April 2021

Bobic jetzt weg. Weg frei für Ralle — sтєғғ αняιмαη 🐺💚🤍 (@Greendividuell) 14. April 2021