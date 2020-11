Nach der Hinrunde mit Frankfurt: Kapitän Abraham beendet Karriere – "Wegen Corona drangehängt"

Eintracht Frankfurt verliert nach der Hinrunde in der Bundesliga seinen Kapitän. Wie David Abraham dem Kicker bestätigte, wird der 34 Jahre alte Innenverteidiger seine Karriere im Januar beenden: "Das letzte Heimspiel der Hinrunde gegen Schalke wird mein letztes Pflichtspiel für die Eintracht sein", sagte Abraham. Dass er nach dem vergangenen Sommer überhaupt noch weiter gemacht hat, lag vor allem an einem Verantwortungsgefühl für die SGE, so Abraham: "Wegen der Corona-Pandemie habe ich noch einmal sechs Monate drangehängt, um der Eintracht genügend Zeit zu geben, die Nachfolge zu regeln."

