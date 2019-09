Bericht: Fan-Ausschluss? UEFA ermittelt gegen Eintracht Frankfurt wegen Vorfällen in Straßburg

Die Fans von Eintracht Frankfurt machen den Verein momentan zu einer ganz besonderen Adresse in Europa. Mit ihren beeindruckenden Choreografien und Auswärtsfahrten und ihrer lautstarken Unterstützung haben sie ihren Teil dazu beigetragen, dass die Eintracht es im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale der Europa League geschafft hat. Auch in dieser Saison begleiteten die treuen Anhänger die Hessen bei der Qualifikation für den Europapokal schon auf der europäischen Bühne. Doch einige Ausschreitungen der Anhänger bei den beiden Play-Off-Spielen gegen Straßburg könnten jetzt dafür sorgen, dass es in der anstehenden Gruppenphase mit der besonderen Kulisse vorerst vorbei ist: Der Eintracht droht offenbar ein Fan-Ausschluss! Einem Bericht der Bild zufolge hat die UEFA wegen Vorkomnissen in den beiden Partien gegen Straßburg Ermittlungen gegen die SGE aufgenommen.

Demnach ermittelt die UEFA wegen Pyrotechnik, die Eintracht-Fans in beiden Spielen gezündet haben, sowie wegen Gegenständen, die als Reaktion auf den Platzverweis von Ante Rebic im Rückspiel auf den Platz geworfen wurden. Am 19. September werde der europäische Fußballverband demnach entscheiden, ob die Frankfurter Fans beim nächsten Auswärtsspiel in der Europa League zu Hause bleiben müssen. Betroffen wäre das Spiel bei Vitoria SC Guimaraes in Portugal am 3. Oktober. Der Verkauf für die Partie hat noch nicht begonnen.

Frankfurt steht noch unter Bewährung

Zur Erinnerung: Die Eintracht ist bereits vorbestraft. Nach Ausschreitungen beim Gruppenspiel gegen Lazio Rom in der vergangenen Saison stehen die Frankfurter unter Bewährung, das Verhalten wird für zwei Jahre besonders intensiv beobachtet. Während der Partie in Rom hatten Eintracht-Fans im Olympiastadion Böller, Bengalos und Raketen auf gegnerische Fans, Polizisten und Ordner geworfen. Zudem versuchten einzelne Randalierer, in den Innenraum einzudringen.

